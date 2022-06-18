Кемерово, , 15:11 — REGNUM В Кемерове перед судом предстанут шестеро человек, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Незаконный игорный клуб Spb.sledcom.ru

По данным следствия, в полицию поступила информация о том, что в Центральном районе Кемерова в нежилом помещении незаконно проводятся азартные игры. Было установлено, что с января 2018 года по март 2022 года двое мужчин незаконно организовали и проводили азартные игры вне игорной зоны. Они наняли штат сотрудников. Установлено, что заведение работало ежедневно только для постоянных клиентов. Примерный доход в день составлял от 40 до 50 тысяч рублей.

Собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.