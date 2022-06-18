Москва, , 15:05 — REGNUM Кинотеатры, успевшие заключить лицензионные контракты до прекращения деятельности Warner Bros. в России, начали показ кинокомикса «Бэтмен» режиссёра Мэтта Ривза. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм «Бэтмен» Скриншот YouTube

Компания Warner Bros. объявила о прекращении деятельности в России 2 марта. Управляющий партнер киносети «Синема 5» Алексей Воронков рассказал, что около трети российских кинотеатров успели до этого числа заключить лицензионные контракты.

По ним они получили DCP (Digital Cinema Package) копии фильмов, которые используются для показа в кинотеатрах. После введения в России нового порядка платежей для правообладателей из недружественных стран кинотеатры получили возможность легального показа этого фильма. Показы начались с 16 июня.

Весной 2022 года на фоне антироссийских санкций стран Запада с российского кинорынка ушли многие голливудские компании. «Бюллетень кинопрокатчика» отмечает, что случай с показом «Бэтмена» оказался уникальным. Эта схема не может быть распространена на другие фильмы ушедших из России прокатчиков.