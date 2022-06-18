Кемерово, 18 июня, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В водоёмах Кемеровской области в июне 2022 года за несколько дней утонули уже двое мужчин. По данным фактам проводятся доследственные проверки, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

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«Так, 12 июня в реке Томь на территории Промышленновского района утонул 49-летний житель города Кемерово, который приехал в гости к сестре и употреблял спиртное на берегу реки, а потом, проигнорировав табличку о запрете купания, зашёл в реку, — рассказали в ведомстве. — А на территории Беловского района в реке Иня рыбак обнаружил тело мужчины, вызвал сотрудников правоохранительных органов. Выяснилось, что 52-летний местный житель после употребления спиртного пошёл купаться и утонул».

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина смерти погибших.