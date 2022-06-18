Вашингтон, 18 июня, 2022, 15:00 — ИА Регнум. 12 сотрудников парка развлечений Disney World во Флориде (США) подозревают в сексуальных домогательствах по отношению к детям. Об этом 18 июня пишет The New York Post.

Loren Javier Флаг Walt Disney Company

Полиция уже арестовала одного из работников парка за склонение подростков к интиму через соцсети. Среди задержанных — 30-летний Захари Хадсон, работавший водителем автобуса в Disney World.

Всего в подобных домогательствах полиция подозревает 12 работников Disney World.