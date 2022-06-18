Николаев, Украина, , 14:59 — REGNUM С 1 сентября в школах Николаева запрещено использовать русский язык. Соответствующий документ 18 июня опубликовала заместителя директора первой школы Николаевского лицея Маргарита Бондаренко на своей странице в одной из соцсетей.

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«Запретить с 1 сентября 2022 года в Николаеве использование русского языка в учреждениях общего среднего образования, принадлежащих коммунальной собственности», — говорится в обнародованном решении исполкома Николаевского горсовета.

Также местные власти запретили набирать учеников в 1-4 классы с русским языком обучения, изучать русский язык как предмет, курс и факультатив в 1-11 классах, а также запрещено оформление образовательной среды на русском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что российским высокоточным оружием воздушного и наземного базирования в районах Кременчуга и Лисичанска были уничтожены технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначавшегося для снабжения украинской военной техники на Донбассе.