Новосибирск, , 14:58 — REGNUM В Новосибирске увековечили память погибшей в борьбе с коронавирусом медицинской сестры Елены Владиной. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Мемориальная доска погибшей в борьбе с коронавирусом медицинской сестре Елене Владиной zdrav. nso.ru

«Елена Николаевна проработала в нашей больнице 31 год. В апреле 2020 года, когда пришла беда, кто-то уволился, перешёл на другую работу, а Елена Николаевна не раздумывая вышла работать в своё родное отделение, — рассказал главный врач городской больницы № 11 Алексей Величко. — С больными она была чуткая, внимательная, ласковая, они её очень любили и уважали. Мы все её помним — веселую, жизнерадостную, она активно участвовала в жизни нашей больницы».

В минздраве отметили, что мемориальные доски и памятные камни появятся и в других больницах Новосибирской области, где были открыты ковидные госпитали.