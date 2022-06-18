18 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение с 1 сентября запретить использование русского языка в учреждениях среднего образования.

Оксана Переможенко, , 17:59 — REGNUM Исполнительный комитет Николаевского городского совета принял решение с 1 сентября запретить использование русского языка в учреждениях среднего образования.

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В соответствии с принятым документом, в школах города запрещено функционирование с первого по четвертый классов с русским языком обучения. Также русский язык запрещен для оформления образовательной среды. Изучение русского языка также отменили как предмет факультатива, и этот запрет касается учащихся всех классов (с 1 по 11).

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Это агония. Думаю, 1 сентября в Николаеве на школьной линейке не будет гимн Украины играть», — написал Сергей.

«И после этого они снова будут говорить, что русский язык никто не притесняет», — отметила Валентина С.

«Ну до 1 сентября им ещё дожить как-то нужно…» — добавил «О».

«Я думаю, что с 1 сентября там Украиной и пахнуть не будет. Всё будет хорошо», — предположила Ольга.

«И как после такого издевательства не брать Николаев?» — задалась вопросом Anna M.

«Я очень прошу прощения, но у нас в старшей школе любое преподавание русского языка или на русском языке запрещено ещё законом об образовании. Для малышей, да, разрешалось, но чтобы преподавание на русском языке занимало не более 20 процентов процесса. То есть, по сути, на русском языке разрешено было преподавать только, собственно, русский язык. Нашим ещё математику преподавали. Остальные все учебники были на украинском, жуткое уродство — учителя объясняют на понятном для детей языке (они же тоже в успеваемости заинтересованы, а попробуй донеси до человека, и не обязательно ребенка, информацию на непонятном ему языке так, чтобы он запомнил). Так вот, информацию объясняют на русском, а учебник и все тесты — на мове. А там же совершенно разные слова. Ну вот, типа как вам сейчас на болгарском предложить контрольную написать. Издевательство. Для русскоязычных регионов закон вступил в силу в 2021 году. Поэтому ничего нового не произошло, как по мне. Возмущаться надо было тогда, когда все это противоправное и антиконституционное безобразие принимала Верховная рада и подписывал гарант», — написала Ольга З.

На уроке Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Господи, когда же этот дурдом под названием Украина закончится? Власть сделала всё, чтоб ненавидеть страну, в которой родился…» — прокомментировал masik.

«Ага… Ещё думать забыли запретить на русском… А-то ведь они думать будут неправильно», — смеется Татьяна П.

«Вот именно поэтому денацификация и продолжится…» — отреагировал Abarth.

«А потом на Украине сопли жуют, почему местное население настроено положительно к приходу России», — написал Nord Vest.

«Все должны стать селюками?» — пишет «Майка».

«Не, ну нет никакого притеснения русскоязычных…» — с сарказмом добавил «АА А».

«А на переменах дети и учителя между собой на каком языке будут разговаривать?.. В жизни в Николаеве никто на украинской мове не говорил в быту», — отметила Ирина.

«Будут на польском говорить», — с сарказмом написал Pavel L.

«Поэтому и дети у них русскоязычные толком ничего не знают, обучаться точным наукам очень трудно… Знаю родителей, которые только из-за школы уезжали в Россию», — подытожила E. l. e. n. o.