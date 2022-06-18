Москва, , 14:54 — REGNUM Комментируя перспективы возобновления переговоров с Украиной с конца августа, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев задался вопросом, будет ли с кем и о чем говорить.

Дмитрий Медведев Government.ru

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«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с РФ с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что киевский режим может вновь начать вести переговоры с РФ с «усиленной» позиции в конце августа, после того как «предпримет контрнаступление». Об этом заявил глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия.