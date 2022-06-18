Краснодар, , 14:46 — REGNUM Число пострадавших в аварии с автобусом на Кубани, в котором ехали студенты, возросло до 13, все они госпитализированы. Об этом 18 июня передает пресс-служба МВД РФ по региону.

18 июня в Апшеронском районе неподалеку от поселка Мемзай туристический автобус врезался в дерево из-за отказа тормозной системы. В ДТП были повреждены четыре автомобиля, ранее сообщалось об 11 пострадавших.

В момент аварии в салоне автобуса находился 21 человек. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодарском крае произошло ДТП с участием туристического автобуса