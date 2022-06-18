Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Лента «Клеопатра» получит новую выпускающую студию. Об этом 17 июня написало издание Deadline.

Галь Гадот Цитата из х/ф «Чудо-женщина». Реж. Пэтти Дженкинс. 2017. США

Как сообщил источник, Paramount, которая в настоящий момент владеет правами на фильм, не успевает выпустить его в заявленный срок, поэтому в ближайшее время картина перейдёт другой студии. Наиболее вероятным кандидатом на получение прав является Universal.

Напомним, дата релиза «Клеопатры» с Галь Гадот в настоящий момент неизвестна. Примечательно, что первый анонс фильма появился ещё в 2020 году.

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