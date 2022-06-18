Кемерово, 18 июня, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Президент Татарии Рустам Минниханов вручил губернатору Кемеровской области Сергею Цивилеву символ федерального Сабантуя «Тулпар ат». Об этом сегодня, 18 июня, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Bugulma.tatar.ru Сабантуй

«Кроме этого, в следующее воскресенье, 26 июня в Кузбассе пройдет II Международный шахтерский сабантуй. Основные мероприятия пройдут в Новокузнецке», — говорится в сообщении.

Федеральный Сабантуй Кузбасс примет в 2023 году.