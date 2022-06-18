Херсон, Украина, 18 июня 2022, 14:39 — REGNUM Террористы совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева, сообщил источник в российском силовом ведомстве.
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В результате покушения Соболев ранен, его доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что террористы установили взрывное устройство на месте парковки автомобиля Соболева.
В марте Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем войск РФ. Там сформирована военно-гражданская администрация.