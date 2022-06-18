Херсон, Украина, , 14:39 — REGNUM Террористы совершили покушение на главу УСИН по Херсонской области Евгения Соболева, сообщил источник в российском силовом ведомстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

В результате покушения Соболев ранен, его доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что террористы установили взрывное устройство на месте парковки автомобиля Соболева.

В марте Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем войск РФ. Там сформирована военно-гражданская администрация.