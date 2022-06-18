Топки, Кемеровская область, 18 июня, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и генеральный директор управляющей компании «Кубанские теплицы» Олег Ветров на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве тепличного хозяйства для круглогодичного выращивания томатов и огурцов на территории города Топки. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

(сс) JerzyGorecki Овощи

«Свежие овощи круглый год в условиях сибирского климата — важный фактор полноценного питания и здоровья. Тем более, если овощи будут выращены в регионе, рядом с домом, — отметил Цивилёв. — Это значительно снизит транспортные расходы и сделает продукт более доступным для кузбассовцев. Продовольственная самообеспеченность — один из важнейших факторов стабильного развития региона».

Объем инвестиций составит 6,69 млрд рублей.