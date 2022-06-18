Москва, 18 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Рынок новых легковых автомобилей в России стабилизируется в течение нескольких месяцев, заявил президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров в интервью радио Sputnik.

Tvoe-avto.com Авторынок

Эксперт отметил, что первые признаки положительной динамики на российском авторынке появились в начале июня. Он предположил, что для стабилизации рынка потребуется несколько месяцев.

«Авторынок России жив. Я думаю, что нужно ещё месяца два-три, чтобы он смог стабилизироваться», — подчеркнул Амиров.

Среди факторов, способствующих восстановлению рынка, эксперт выделил снижение цен после резкого скачка в марте и апреле. Также эксперт отметил снижение ключевой ставки, что сделало более доступными автокредиты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня президент России Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития автомобильной промышленности в Санкт-Петербурге поручил министерству промышленности и другим ведомствам обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан.