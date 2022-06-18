Донецк, , 14:28 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Ясиноватую в ДНР. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 8 снарядов.

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