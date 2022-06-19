Баку, , 00:28 — REGNUM К инициативе Ильхама Алиева об организации встречи министров иностранных дел Закавказья, России следует отнестись настороженно, так как азербайджанский лидер следует в фарватере политики Турции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев на параде в Баку President.az

«России доверять Алиеву не стоит, так как он действует, исходя из турецких интересов. И предложение Алиева может быть своеобразной игрой, выгодной только Азербайджану и Турции. Поэтому к этой идее России следует отнестись настороженно, и ей эта встреча не нужна. Несмотря на напряжённые отношения между Азербайджаном и Арменией, угрозы крупного конфликта в регионе нет. Поэтому, возможно, Алиев пытается рассредоточить внимание России с глобальных проблем, с которыми сейчас она столкнулась, и отвлечь её на какие-то иллюзии. Поэтому России надо быть готовой к любому развитию событий», — сказал эксперт.

Напомним, что 16 июня Ильхам Алиев выдвинул предложение о проведении в Тбилиси переговоров руководителей МИДов трёх закавказских государств — Азербайджана, Армении и Грузии.