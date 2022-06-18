Москва, 18 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. 17 июня на открытой площадке Зеленого театра ВДНХ в Москве певица МакSим дала первый после выхода из комы сольный концерт.

Скриншот видеообращения МакSим в YouTube Марина Абросимова (МакSим)

Концерт прошел под девизом «Спасибо». Зрители пришли поддержать артистку и послушать хиты разных лет.

В июне 2021 г. певица попала в реанимацию, примерно 1,5 месяца находилась в состоянии медикаментозного сна. Из больницы ее выписали в августе.