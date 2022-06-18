Лондон, 18 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, музыкальный конкурс «Евровидение» в 2023 году должен быть проведён на Украине. Он заявил об этом 18 июня журналистам полсе своего возвращения из Киева, где он встречался с Владимиром Зеленским.

Борис Джонсон

Как отметил Джонсон, на «Евровидении» в 2022 году победа была присуждена представителям Украины и, хотя Британия выступила на конкурсе фантастически, заняв второе место, и он за то, чтобы конкурс прошёл в Соединённом королевстве, «факт в том, что они победили и заслуживают проведения».

«Я думаю, что они могут организовать конкурс, им следует провести его. Киев или любой другой безопасный украинский город стал бы фантастическим местом для проведения», — сказал британский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня организаторы «Евровидения» проинформировали, что из-за сложностей с обеспечением безопасности участников конкурс в 2023 году провести на Украине не выйдет, и потому он может пройти в Великобритании.