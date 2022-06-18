Новосибирск, 18 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. В Новосибирске приступили к практической реализации проекта по установке стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

Novo-sibirsk.ru Новосибирск

«Сделать за лето предстоит очень многое: установить стелу, провести благоустройство, изменить схему электропитания, потому что большинство воздушных растяжек уйдут, чтобы не портить внешний вид площади, — рассказал Локоть в своём телеграм-канале. — Элементы стелы изготавливают в Москве, соглашение на выполнение этих работ заключено. Также подписан договор на подготовку основания стелы и благоустройство. Работы идут полным ходом».

Он уточнил, что трудность в том, что останавливать движение нельзя. Кроме того, внизу — станция метроплитена