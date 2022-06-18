Херсон, 18 июня, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Празднование дня города в Херсоне в историческую для него дату — 18 июня — организовала партия «Единая Россия». Об этом 18 июня сообщает пресс-служба партии.

пресс-служба партии «Единая Россия» передвижная выставка государственного мемориального музея А. В. Суворова из Санкт-Петербурга в Херсонском краеведческом музее

Днем города в Херсоне исторически является 18 июня, так как именно 18 июня 1778 года российская императрица Екатерина II издала указ об основании крепости и верфи, однако с 2003 года празднование дня города было перенесено на октябрь, что очень обижало коренных жителей, хотевших вернуть праздник в календарную дату и восстановить историческую справедливость.

«Жители Херсона очень хотели, чтобы им вернули возможность празднования Дня города именно в июне. Тогда историческая справедливость будет восстановлена. Мы с добровольцами гуманитарной миссии «Единой России» и херсонцами решили не ждать, когда соответствующее решение будет принято ВГА и организовали праздничные мероприятия сами. Всех херсонцев я поздравляю с Днем города! Херсон — это город с русской историей и русским характером! Всем добра и здоровья», — поздравил жителей города заместитель руководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Также указывается, что гуманитарная миссия «Единой России» провела ряд праздничных мероприятий в этот день. Так, накануне общественный транспорт Херсона был украшен общественный транспорт, утром 18 июня добровольцы гуманитарного центра вместе с руководителем миссии Кастюкевичем возложили цветы к памятнику основателя Херсона князю Григорию Потемкину и вместе с ними, несмотря на проливной дождь, в этом участвовали жители города.

Кроме того, отмечается, что в литературном музее, филиале Херсонского краеведческого музея, была открыта передвижная выставка государственного мемориального музея А. В. Суворова из Санкт-Петербурга, которую доставить в Херсон помогла партия «Единая Россия» и эта экспозиция пробудет в городе еще несколько недель.

При этом ещё один подарком для жителей Херсона от гуманитарной миссии «Единой России» стали эксклюзивные открытки с видами города, которые были сделаны с использованием снимков фотоконкурса «Херсон глазами жителей».

Помимо того, уточняется, что часть почтовых открыток с видами Херсона была передана в краеведческий музей, а часть — вручена жителям и посетителям центра гуманитарной помощи «Единой России» в честь Дня города. Также в центре организовали специальные акции с детьми, посвященные празднику, под общим названием «Херсон — город с русской историей».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти региона не собираются проводить мобилизацию, распространяемые об этом сообщения являются ложными и распространяются украинской стороной.