Донецк, 18 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 8 снарядов. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:45 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Между тем, ВСУ продолжают обстрелы ДНР, по Донецку и Ясиноватой выпущено 25 ракет из «Градов».