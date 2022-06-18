Санкт-Петербург, , 14:07 — REGNUM Десятки смотров российского кино в разных регионах мира пройдут в 2022 году в рамках проекта Russian Film Festival. Об этом рассказала глава «Роскино» Инна Шалыто в интервью ТАСС.

Шалыто рассказала, что недели российского кино в 2022 году пройдут в странах СНГ, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Всего на год запланировано более 20 мероприятий.

Смотры будут проводиться в смешанном формате. Сначала будут проходить офлайн-показы, а позже фильмы будут показываться в течение более продолжительного времени на одной из местных видеоплатформ.

Проект Russian Film Festival организован «Роскино» в 2020 году при поддержке Минкультуры РФ. Эти смотры позволяют зарубежному зрителю познакомиться с современным отечественным кинематографом.

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