Донецк, 18 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. ВСУ продолжают обстрелы ДНР — по Донецку и Ясиноватой выпущено 25 ракет из «Градов». Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Система «Град»

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Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 13:37 — н. п. Орловка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из РСЗО БМ-21 «Град»; ️13:42 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

Ранее со стороны ВСУ по Донецку и Макеевке было выпущено 16 снарядов.