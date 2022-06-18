Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM В рамках Петербургского международного экономического форума 2022 года участники подписали соглашения на общую сумму почти в шесть триллионов рублей. Такие данные журналистам представил 18 июня ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков.

ПМЭФ 2022 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы приближаемся к шести триллионам рублей, подписанных в соглашениях на этом форуме. В данный момент, к настоящему времени подписано 691 соглашение на сумму 5 триллионов 639 млрд», — отметил советник президента.

Кобяков добавил, что озвучены те цифры, которые не являются коммерческой тайной. Общий итог может быть больше.

Напомним, форум в этом году проходил с 15 по 18 июня. В нем участвовали 14 тыс. человек из 131 страны.

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