Киев, , 14:04 — REGNUM Порядка 200 мирных жителей незаконно удерживают украинские националисты в подвальном секторе Северодонецка, также они скрывают информацию о «зеленом коридоре». Об этом 18 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

«Пожилые люди … на свой страх и риск покинули территорию промышленной зоны Северодонецка. В одном только подвальном секторе, где они находились, удерживаются около 200 человек, среди которых — дети, старики, женщины. Про «зелёный коридор», объявленный пару дней назад, они даже слыхом не слыхивали. Державшие их там националисты намеренно умолчали об этом факте», — написал он в Telegram-канале.

Жители боятся расправы из-за попытки покинуть опасную зону, добавил он.