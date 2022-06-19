Баку, , 00:20 — REGNUM Свои предложением провести встречу министров иностранных дел закавказских государств Ильхам Алиев хочет подчеркнуть особую роль Азербайджана в регионе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил политолог Аслан Рубаев.

Ильхам Алиев President.az

«Алиев пытается стать лидером Закавказья, он хочет показать себя, хочет показать, что среди Грузии и Армении Азербайджан является передовым государством с мощной экономикой, круто встроенным во всю международную повестку. Алиев хочет, чтобы Азербайджан и в Европе был весомой страной, чтобы он мог принимать крупные, масштабные решения. У Алиева очень серьёзные амбиции. Вспомним, какое у него было счастливое лицо, когда в 2018 году решался статус Каспийского моря. С другой стороны, он хочет утвердить и границы Азербайджана, которые установились после войны», — сказал эксперт.

Напомним, что 16 июня Ильхам Алиев выступил с предложением провести в Тбилиси встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, Армении и Грузии.