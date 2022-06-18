Москва, , 13:59 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожено 206 самолетов и 132 вертолета ВСУ. Об этом 18 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Кроме того, уничтожено 1241 беспилотный летательный аппарат, 343 зенитных ракетных комплекса, 3613 танков и других боевых бронированных машин, 547 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2032 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3687 единиц специальной военной автомобильной техники.

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