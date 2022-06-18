Томск, , 13:58 — REGNUM В Томской области после COVID-19 за сутки выздоровели 57 пациентов. Всего за время пандемии, таким образом, коронавирус победили 130 409 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 132 156. За сутки выявлено 27 новых носителей, 15 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары.

Жертвами коронавируса в регионе, по состоянию на 18 июня, стали 852 человека.