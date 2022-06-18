Москва, 18 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 180 районов сосредоточения живой силы и военной техники. Об этом 18 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России Игорь Конашенков

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Также поражены 16 пунктов управления, 32 огневые позиции артиллерийских и минометных подразделений ВСУ.

В результате ударов уничтожено более 310 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», 9 орудий полевой артиллерии и 14 специальных автомобилей.