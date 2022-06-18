Москва, 18 июня, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Находящийся на территории Израиля комик Максим Галкин заявил о травле со стороны российских журналистов. Об этом сообщил портал CT News 18 июня.

Кадр из интервью Максим Галкин

Как признался артист, любое его действие попадает в заголовки СМИ: «Я выкладываю видео с гастролей в Израиле, где вечером катаюсь на велосипеде. Тут же пишут журналисты: «Галкина потянуло на историческую родину», «Зачем Галкину обрезание?». Круче всего было: «Пугачева отобрала у Галкина всё и выгнала из страны на одном велосипеде». Как они придумывают эту бредятину?». В то же время Галкин отметил, что большинство новостей, которые появляются о нём в прессе, являются выдумкой.

Напомним, в марте 2022 года Максим Галкин вместе с семьёй уехал из России. С того момента артист находится в Израиле, на территории которого активно гастролирует.