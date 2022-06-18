Москва, , 13:54 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Камышеваха и вертолет Ми-24 воздушных сил Украины в районе Архангельского ДНР. Об этом 18 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Также за сутки сбиты: восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов БОРОВЕНЬКИ Луганской Народной Республики, Чернобаевка Херсонской области, Сухая Каменка, Малая Камышеваха, Забавное Харьковской области, Гуляйполе Запорожской области, в том числе ударный беспилотный летательный аппарат «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона», — отмечается в сообщении.

Кроме того, перехвачены: четыре украинские баллистические ракеты «Точка-У» в районах Калиново, Стаханова, Алмазная Донецкой Народной Республики, а также 24 ракеты реактивной системы залпового огня «Ураган» над н.п. Ясиноватая, Донецк, Верхнеторецкое, Луганское, Новоалександровка ДНР, Золотое, Попасное ЛНР, Изюм, Русские Тишки и Малые Проходы Харьковской области.

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