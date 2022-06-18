18 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Надир Керимов, , 18:01 — REGNUM Турция и ЕС обсудили поставки газа из Азербайджана и Туркмении в Европу через Южный газовый коридор (ЮГК). Президент Франции Эммануэль Макрон ранее не исключил возможности введения в будущем европейского эмбарго на газ из России, отметив, что всё будет зависеть от развития ситуации на Украине. И при этом Турция может стать точкой транзита российского газа для поставок на европейские рынки, заявил заместитель министра энергетики и природных ресурсов страны в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция хочет задействовать всю инфраструктуру для внутренней добычи в контексте внутреннего потребления и транспортировки газа на внешние рынки, в том числе европейские, для существующих поставщиков через трубопроводы Азербайджана, России и Ирана», — сказал заместитель министра.

Как в социальных сетях комментировали это событие, которое повлияет на отношения Баку — Москва — Анкара?

Selvestor Vivat пишет в своем твиттере (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

@S_vivat: «Фактически расклад в Центральной Азии такой, что все богатые ресурсами государства оказались в кругу китайских и турецких инвестиций. Пока РФ навязывала свою трубу Турции, весь газ и нефть Центральной Азии стал поступать в Китай, а через Азербайджан — Грузию и в Турцию».

Hüseyin Mert отвечает.

@MertMehmet15: «Турция в первом квартале этом году отказались 43% российского газа. Кроме России Турция закупает газ с Нигерию, Катар, Иран, Азербайджан и, самое главное, проект ТАНАП уже в работе».

Emik Izmaylov пишет.

@Emilsmail: «Новый полюс на мировой энергетической карте».

Vadim Golts пишет.

@redhot4ili: «Азербайджан не просто конкурирует с Россией за поставки газа в Турцию, Азербайджан это соревнование уверенно выигрывает. Имея в виду уже законченный газопровод, готовый подавать азербайджанский газ в Италию, через территорию Турции и Греции».

Anar отвечает.

@anar4444: «Азербайджан поставляет в Турцию природный газ по самым доступным ценам».

Подписчики пишут разные мнения в комментариях на YouTube и facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ali Mansurow: «Когда им надо мы с ними добрые соседи. А когда война шла в Карабахе угрожали нам».

Бахтыгуль Ибраева: «Надо защищать свои интересы, не оглядываясь ни на каких монстров, все они на глиняных ногах!!! Поздравляем братьев азербайджанцев с достижением своих целей в бизнесе и освобождении родной Земли!»

Эрик Кочаров: «Господа, всё только начинается, газик Азербайджана очень скоро обрубят, не будьте наивными, смеётся тот, кто смеётся в конце».

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

Осман Байрамуков: «Спасибо деду за победу. Дотянем до Берлина!!!!!!!!!!!. газ Рашкостана. 😀».

Балтабек Умбетов: «А когда подключат через Каспий Туркменский и Казахский газ через Баку, то Южную Европу полностью обеспечат газом, по прогнозам».

Хатира Сафарова: «Если Россия не играла бы двойную игру … все было бы иначе».

Mahir Sebiyev: «Экономика России рухнет на глазах».

Elmira Malikova: «Ситуация меняется постоянно. Лидеры стран меняются, политические режимы в странах меняются, отношения в мире между странами меняются постоянно. Сто лет назад могла быть одна ситуация, сегодня другая, а завтра может быть третья. Надо исходить из того, что происходит сегодня».

Амир М Бестаев: «Спустя 11 месяцев: ПАО «Газпром» получает сверхприбыль. В России, как всегда, народ зимой будет сидеть в тёплых домах и смотреть новогодние передачи. Ну, а Европа, Азия и прочий «цивилизованный мир» собирает валежник и сушит навоз для поддержания в рабочем состоянии промышленности и тепла в домах!»

Расул Адамов: «Газпром — это клановая кормушка, а не народное достояние».