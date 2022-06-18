Санкт-Петербург, , 13:59 — REGNUM Из-за ухудшения погодных условий в Петербурге объявлен «желтый» уровень опасности. Это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Люсьен Леви-Дюрмэ. Порыв ветра

По данным Росгидрометцентра, в воскресенье, 19 июня, с 10 часов до 20 часов ожидаются кратковременные дожди, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывами до 15 м/с.

Правительство Санкт Петербурга просит водителей проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам.