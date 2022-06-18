Москва, , 13:50 — REGNUM Оперативно-тактической и армейской авиацией за сутки поражено 62 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Об этом 18 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

В результате ударов авиации уничтожено более 160 националистов, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в районе населенного пункта Камышеваха ЛНР, пять боевых машин реактивной системы залпового огня «Град», шесть танков и других боевых бронированных машин, 8 орудий полевой артиллерии, шесть специальных автомобилей и три склада боеприпасов в районах Цаповки Харьковской области и Лисичанска ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: ВС России в районе Лисичанска уничтожили хранилища топлива для ВСУ