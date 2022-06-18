Новосибирск, 18 июня 2022, 13:50 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 619 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 59 новых носителей коронавируса. За это же время 36 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано. В реанимации находятся 53 человека, на ИВЛ — десять новосибирцев.
Всего в регионе зарегистрирован 259 531 случай заражения коронавирусом, 253 039 пациентов выздоровели, умерли 5680 человек.