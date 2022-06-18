Новосибирск, 18 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 18 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 619 пациентов, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 59 новых носителей коронавируса. За это же время 36 человек выписаны с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано. В реанимации находятся 53 человека, на ИВЛ — десять новосибирцев.

Всего в регионе зарегистрирован 259 531 случай заражения коронавирусом, 253 039 пациентов выздоровели, умерли 5680 человек.