Краснодар, , 13:49 — REGNUM В поселке Мезмай Апшеронского района Краснодарского края произошло ДТП с участием туристического автобуса. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

ДТП 40.мвд.рф

Отмечается, что, согласно предварительным данным, из-за отказа тормозной системы туристический автобус при повороте съехал с дорожного полотна и врезался в дерево, при этом повредив четыре автомобиля.

«В результате ДТП из 22 человек пассажиров автобуса пострадало 11, им причинены повреждения различной степени тяжести, один человек — водитель находится в тяжёлом состоянии, диагнозы устанавливаются в больнице. Погибших нет», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в данный момент проводит проверку законодательства о безопасности дорожного движения, устанавливает причины и обстоятельства происшествия и даст оценку деятельности выпустившей транспортное средство в рейс организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня врузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в штате Коги в центральной части Нигерии, в результате чего погибли семь человек.