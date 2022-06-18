Кемерово, 18 июня, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 18 июня, на лечении находятся 629 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки выявлен 61 новый носитель коронавируса. За это же время 72 человека выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрированы 165 542 случая заражения коронавирусом, 162 475 человек выздоровели, 2438 новосибирцев скончались.