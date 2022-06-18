Назарово, Красноярский край, , 13:43 — REGNUM В городе Назарово Красноярского края вынесен приговор по делу о стрельбе из пистолета в ночном клубе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, в совершении преступления обвиняли местного жителя.

Пистолет kerttu

По данным обвинения, ночью 23 марта 2023 года фигурант находился в ночном клубе «Джокер». Мужчина вёл себя вызывающе, беспричинно спровоцировал конфликт с посетителями клуба, одного из которых избил.

«После этого он достал пистолет, демонстрировал его окружающим и, применив его в качестве оружия, произвел выстрел вверх», — отметили в надзорном ведомстве.

После происшествия обвиняемый пустился в бега и скрывался в Красноярске. После задержания был помещён в СИЗО. Решением суда злоумышленник приговорён к 3,5 годам лишения свободы за хулиганство.