18 июня 2022 | Время чтения 9 мин

Вопрос, повисающий в воздухе: почему США «можно» двигать свои силы и альянсы к границам и берегам России и Китая, а нашим двум странам отвечать на это «нельзя»? Ах, «американская исключительность»… Ну да, конечно…

Владимир Павленко, , 23:42 — REGNUM 15 июня, в 21-ю годовщину создания ШОС и в 69-летие партийно-государственного лидера КНР Си Цзиньпина, состоялся телефонный разговор китайского руководителя с российским лидером Владимиром Путиным. Та информация, что просочилась в СМИ, помещенная в контекст богатых и динамичных событий вокруг России и Китая на международной арене, как нельзя лучше показывает крах демагогии противников российско-китайского сближения, надежду на которую питают Запад и его агентура влияния в незападных странах.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам разговора Си Цзиньпин сделал заявление, которое в очередной раз заставляет нервничать Вашингтон и его сателлитов в Европе и Азии. «Китай готов к тесному стратегическому взаимодействию с Российской Федерацией, к оказанию взаимной поддержки с учетом ключевых интересов обеих сторон, касающихся суверенитета и национальной безопасности», — так прозвучал ключевой фрагмент от лидера КПК и КНР, слова которого распространило китайское Центральное телевидение. В ходе разговора также прозвучало, что «с начала этого года двусторонние отношения сохраняют здоровую динамику развития перед лицом глобальных потрясений и трансформаций». Отметим, что символом этих отношений как раз в эти июньские дни стало долгожданное открытие автомобильного моста, который связал российский и китайский берега Амура между городами Благовещенск и Хэйхэ.

Комментируя итоги переговоров президента Путина и председателя Си, китайский официоз The Global Times отметил, что «две крупные державы будут продолжать оказывать взаимную поддержку по вопросам, касающимся их основных интересов, и продолжать продвигать многополярность международного порядка». «У Запада, — подчеркивает издание в редакционной статье, — нет шансов использовать российско-украинский кризис для ослабления российско-китайских связей».

Владимир Путин и Си Цзиньпин Официальное интернет-представительство президента России

Почему это подтверждение поддержки друг друга Москвой и Пекином в очередной раз прозвучало именно сейчас? Одну часть ответа на этот вопрос дает американский Госдеп, в котором месседж по итогам российско-китайских переговоров услышали и сделали выводы. В специальном сообщении внешнеполитическое ведомство США заявляет, что «Китай встал на сторону России в ущерб нейтральности в российско-украинском конфликте». «Китай претендует на нейтралитет, — уточняет Госдеп, — но его поведение ясно показывает, что он по-прежнему инвестирует в тесные связи с Россией». Но это не совсем честная констатация, точнее, совсем не честная. В рамках этой логики Россия выставляется виновником нынешнего международного обострения, а Китай — «ответственным» за то, что не оказывает на Москву «должного», по мнению Вашингтона, давления в пользу остановки военных действий на условиях Запада.

То, какая логика более справедливая, раскрывается во второй части ответа на поставленный нами риторический вопрос. Прежде всего, нужно понимать, что на носу Мадридский саммит НАТО (конец июня), приглашения на который получили азиатские марионетки США, принявшие его с «неподдельным энтузиазмом». В первую очередь обращает внимание участие в игрищах Североатлантического альянса Японии и Южной Кореи, двух стран, в которых американцы деятельно повлияли на недавнюю смену власти. Напрашиваются прямые параллели с Украиной, которую США также всеми силами проталкивали в НАТО, и чем всё это закончилось, общеизвестно. Сейчас та же самая игра с балансированием на краю пропасти запускается в АТР. И трудно представить, чтобы в Москве и Пекине не понимали, о чем идет речь. Тем более что Токио и Сеул удалены от Северной Атлантики намного дальше и имеют к ней отношение существенно меньшее, чем та же Украина, которая от нее, впрочем, тоже достаточно далеко.

Иначе говоря, вся конъюнктурность недовольства Госдепа динамичным развитием российско-китайских связей вылезает наружу при осознании, что критикуя их, Вашингтон сам отнюдь не сворачивает пресловутую «политику альянсов» и настырно, по-другому не скажешь, ищет возможности окружения с юга Большой Евразии, прежде всего Китая, а также России, что полностью соответствует послевоенной редакции «плана анаконды», обнародованного на Западе еще в ранних 50-х годах прошлого столетия. Вопрос, повисающий в воздухе: почему США «можно» двигать свои силы и альянсы к нашим границам и берегам, а нашим двум странам отвечать на это «нельзя»? Ах, «американская исключительность»… Ну да, конечно…

В Китае на этот вопрос ответил пресс-секретарь посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй: «Китай выступает против принятия мер, направленных на то, чтобы подливать масло в огонь конфликта на Украине». Это китайское заявление в США пропустили мимо ушей; зато набросились на министра обороны КНР Вэй Фэнхэ за его упоминание на недавнем Диалоге Шангри-Ла в Сингапуре о том, что «КНР достигла прогресса в совершенствовании ядерного оружия, и баллистические ракеты Дуньфэн-41 уже готовы к использованию».

Вэй Фэнхэ Министерство обороны Российской Федерации

Отметим при этом, что слова китайского генерала еще и исказили, обвинив его в том, чего министр не говорил: что будто бы он объявил о приведении ядерных сил КНР в состояние полной боеготовности. Понятно, что возбудившиеся по этому поводу западные СМИ, принявшиеся спекулировать на предмет «близости нападения Китая на Тайвань», отрабатывая заказ, не взяли в расчет ни официальную позицию КНР по приоритету мирного урегулирования возможного кризиса в Тайваньском проливе, ни просто здравый смысл. В сражении за остров, если оно разразится, применение китайской стороной ОМП — любого, не только ядерного, невозможно, ибо Тайвань — территория КНР, а по своей земле ракеты в ядерном снаряжении не выпускают.

По этой же самой причине материковый Китай не вводит против своей мятежной провинции экономические санкции; если представить, чтобы он это сделал, то в США сразу же использовали бы этот момент, чтобы устроить очередные спекуляции вокруг «номинального» и «реального» признания принципа одного Китая, чем Джо Байден и без такого повода занимался уже по меньшей мере трижды.

Одновременно с информационными провокациями, американская сторона, как сообщает агентство Bloomberg, «работает над организацией телефонного разговора президента США Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином, который может состояться этим летом». Однако тут же уточняется, что такая встреча вряд ли состоится раньше завершения работы в Пекине XX съезда КПК, а он пройдет осенью, предположительно в конце октября — начале ноября. Разноголосица предположений на счет реальных сроков, видимо, объясняется тем, что в США очень хотят представить себя общественности инициатором переговоров с Китаем и «главным миротворцем», но понимают, что реальность весьма далека от этих утверждений.

Возможно, что в месседже о попытках Байдена поговорить с Си Цзиньпином скрывается провокация. Некоторые политики сепаратистского режима на Тайване пугают Пекин своими новейшими крылатыми ракетами, и это наводит на мысль, что тема телефонного звонка Байдена Си Цзиньпину является прикрытием военных планов. Сроки отнюдь не исключенной провокации приурочены к съезду КПК затем, чтобы его сорвать и не дать Китаю запустить процедуру, подтверждающую легитимность власти и расширяющую горизонты стратегического планирования страны как минимум до 2027 года.

Доминирование Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В преддверии натовской сходки в Мадриде Россия и Китай страхуются от расширения западного альянса на Азию. «Стратегическое взаимодействие» в контексте вопросов «суверенитета и национальной безопасности», что, как помним, прозвучало в разговоре Путина и Си, — трудно представить более сильный и конкретный посыл к Вашингтону с предупреждением его о тесной политической и, видимо, военной координации усилий Москвы и Пекина, с которой, как дается понять, Запад в лице его лидера США неминуемо столкнется в случае эскалации своего блокового строительства. Одновременный сигнал в эти же дни Пекином дается и Европе. «Китай надеется, что в Европейском союзе не будут возрождать идею конфронтации блоков и групп», — так выступает в Совете Безопасности ООН постпред КНР Дай Бин, участвуя в обсуждении взаимодействия главной международной организации с объединенной Европой.

«Ожидаем, — уточняет он, — что ЕС будет играть активную, конструктивную роль в международных делах… и станет способствовать прогрессу». А именно: «будет уважать законную обеспокоенность в области безопасности всех стран, прилагать усилия для создания эффективных глобальных и региональных механизмов безопасности».

Закономерный вопрос: почему в Пекине апеллируют к европейским странам, заведомо зная об отсутствии у них политической субъектности и об их фактическом колониальном статусе вассалов Вашингтона? Очень просто. Кроме правителей, в Европе сильно общественное мнение, в котором превалируют опасения, что политика Брюсселя ведет не туда и чревата для населения серьезными издержками уже будущей зимой. Мало того, что европейские власти серьезно поссорились с Россией из-за Украины; сегодня они, уже из-за России, действуя под диктовку США, ссорятся и с Китаем, который первоначально предлагал отделить «мух от котлет» — украинскую тему от глобального экономического взаимодействия. Пекин четко дает понять европейцам, что стратегические связи с Москвой — дело наших столиц, а не европейских политиков. Поймут — у них остается шанс через две недели по-настоящему «упереться» с предполагаемым расширением НАТО на АТР.

Сохранение децентрализованной раздробленности проамериканских альянсов на Дальнем Востоке в полной мере устраивает как Китай, так и Россию, ибо это в равной мере укрепляет тихоокеанские рубежи наших обеих стран. Если верноподданничество Вашингтону возьмет в Европе верх, и трагическая ошибка в отношении Японии и Южной Кореи будет совершена так же, как ее собирались совершить в отношении Украины — пусть в Старом свете заранее знают, что без последствий это не останется. На «привилегированном» статусе европейских стран в торговле с КНР после этого вполне может быть поставлен крест. По-настоящему серьезных издержек это не принесет, ибо не европейский, а именно азиатские рынки сегодня являются локомотивом мирового развития, и чем дальше — тем глубже эта тенденция будет укореняться.

Отразится прогнозируемый геополитический авантюризм и на США. Уже отражается. Только один пример — обвал на внешних рынках американских ценных бумаг, коих Вашингтону за последний месяц возвратили на сумму уже более 115 млрд долларов. По оценкам информированных источников, 59 млрд из этого количества приходится на Китай вместе с Гонконгом и Тайванем. Пропорция: 36 млрд, 13 млрд и 10 млрд соответственно. Еще на 8 млрд американцам «удружил» Сингапур, одна из ведущих экономик АСЕАН, населенная в значительной мере этническими китайцами, представителями южных субэтносов.

При этом экспертами отмечается показательная тенденция: продажи ценных бумаг США идут по нарастающей с весны этого года, и аналитики связывают это с российской военной операцией на Украине. «Денежный барометр» мировой экономики, как видим, демонстрирует откровенный скептицизм относительно американских перспектив, и в этом, как в капле воды, отражается тот ущерб, который США получают за упрямство в нежелании учесть российские озабоченности в сфере безопасности в декабре прошлого года, когда соответствующие предложения Москвой были сделаны.

Мир необратимо меняется, и Москва и Пекин всякий раз в преддверии очередного крутого поворота этих перемен честно предупреждают Запад. Но Запад неизменно эти предостережения игнорирует, шаг за шагом загоняя себя во всё более и более сложное положение. Подтвердится ли эта тенденция в Мадриде — увидим.