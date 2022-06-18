Кемерово, 18 июня, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Кемеровская область заняла 12-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России по итогам 2021 года. Это самая высокая оценка среди субъектов Сибирского федерального округа, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

«Регион вошёл в пятёрку лучших по оценке регуляторной среды ведения бизнеса в стране, — уточняется в сообщении. — Результаты рейтинга представила на ПМЭФ-2022 директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева».

Отметим, что национальный рейтинг оценивает усилия властей региона по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики.