Женева, Швейцария, , 13:39 — REGNUM Совет Европейского Центра ядерных исследований (ЦЕРН) не будет продлевать соглашения о сотрудничестве с Россией и Белоруссией после 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ЦЕРН.

Лаборатория ЦЕРН в Женеве Henry Mühlpfordt

Соответствующее решение принято 17 июня на 208-м заседании Совета ЦЕРН. В организации заявили, что решение принимается из-за специальной военной операции на Украине.

Планируется, что сотрудничество с Россией и Белоруссией будет прекращено после истечения срока действия соглашений в 2024 году. Срок действия соглашения ЦЕРН с Россией истекает в декабре 2024 года, с Белоруссией — в июне 2024 года. Также Совет ЦЕРН рассмотрит вопрос о будущем сотрудничестве с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ).

«Мы будет внимательно следить за ситуацией, Совет готов предпринять любые дальнейшие действия в свете развития событий на Украине», — отметили в ЦЕРН.

Организация ЦЕРН основана в сентябре 1954 года. Россия не входит в число стран-участников организации.

Основным проектом ЦЕРН в настоящее время является Большой адронный коллайдер. В связанных с этим ускорителем частиц исследованиях участвовали российские институты и федеральные ядерные центры.