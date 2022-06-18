Нижнетавдинский район, Тюменская область, 18 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Тюменской области устанавливаются обстоятельства гибели на воде двух девочек в Нижнетавдинском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

Установлено, что 17 июня 2022 года в вечернее время две девочки 13 и 11 лет пришли искупаться в заливе реки Тавда, протекающей на территории села Нижняя Тавда. Родителей о своём намерении прогуляться к реке дети не сообщили. В ходе заплыва девочки не смогли выплыть и утонули. Проводится доследственная проверка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.