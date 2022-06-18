Херсон, 18 июня, 2022, 13:38 — ИА Регнум. У Большой России знаменательный день: 18 июня 1778 года российская императрица Екатерина II Великая издала указ об основании крепости и верфи и уже 19 октября 1778 года были заложены крепость, верфь и город, получивший название Херсон в честь Херсонеса Таврического. Председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор Фонда «История Отечества» Константин Могилевский считает, что возвращение Херсона в орбиту русского мира является актом исторической справедливости. В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Херсон известен многим. Это — часть Черноморского побережья, который при СССР являлся областным центром, куда в советские времена люди ездили отдыхать, откуда в Центральную часть России и другие регионы привозили херсонские арбузы и другие дары юга. Поэтому на памяти поколения взрослых людей Херсон — это часть Большой России.

Если мы вспомним историю основания Херсона, это — решение Екатерины Великой, одно из последствий Кючук-Кайнарджийского мирного договора, по которому России переходили земли между Днепром и Южным Бугом. Как раз устье Днепра — это Херсон, а Южного Буга — Николаев. Эта важнейшая часть черноморской территории отходила России. Процесс, начатыйПетром и завершенныйЕкатериной иПотемкиным — это расширение границ исторической России до естественных пределов.

Это — естественная Россия — от северных морей — до южных. И в соответствии с указом Екатерины, годовщину которого мы отмечаем, была построена крепость, от неё ещё остались следы, что дает пространство для дальнейших исторических и археологических исследований.На протяжении своей истории Херсон все время оставался частью Большой России. И в свое время он по результатам этих решений, принятых после революции, был передан в состав Украинской ССР, но естественно, остался русским, как и большая часть Украины. И все понимали, что речь идет об исторической России, как бы она не называлась тогда.

И возвращение Херсона в орбиту русского мира является актом исторической справедливости. Херсон был российским, потом какое-то время был формально украинским (когда появилась Украина), но никогда не был, и не мог быть бандеровским — и не будет никогда — я уверен.

Поэтому мне кажется, что этот непростой период масштабных исторических событий и изменений, конечно завершится. И в перспективе будет все хорошо у города, у жителей Херсона и этого региона — замечательное место.

Для нас, как для Российского исторического общества, есть большое поле для работы, потому что интерес людей к истории должен быть удовлетворен профессионально. Люди имеют право на то, чтобы узнать правду о своей истории. Если их на протяжении последних 30 лет обманывали, морочили голову — в том числе — в школах, в рамках школьного образования выдавали выдуманную реальность за то, что было на самом деле, то сейчас наш гражданский долг всё-таки эту ситуацию выправить и дать возможность людям узнать правду о своей истории, о том, что было на самом деле. И развивать дальше эти земли в соответствии с их великим историческим предназначением».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости о том, что количество жителей региона, желающих получить российские паспорта, растёт с каждым днем и уже формируются массовые очереди за гражданством России.

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