Вашингтон, 18 июня, 2022, 13:37 — ИА Регнум. В настоящее время американские СМИ, которые на протяжении нескольких месяцев лгали о ситуации на Украине, готовят западную общественность к военному краху киевского режима. Такое мнение 17 июня высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в своей статье для издания The American Conservative.

Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР» Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе

«В течение нескольких месяцев обильно лгавшие о происхождении и ходе войны в Украине СМИ теперь готовят западную общественность к военному краху Украины. Западные СМИ сделали всё, что было в их силах, чтобы придать украинской обороне видимость гораздо большей силы, чем она обладала на самом деле», — написал он в своем материале.

Также Макгрегор отметил, что до этого ошибки Вооружённых сил РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины преувеличивались непропорционально их значению, а российские потери и потери ВСУ были «искажены, сфабрикованы или просто проигнорированы».

При этом экс-полковник армии США уточнил, что после того как украинские боевики заняли неподвижные оборонительные позиции в городах и центральной части Донбасса, они попали в безнадежное положение, однако такое развитие событий на Западе было представлено, как «неспособность русскими достичь своих целей».

«Обездвиженные боевые силы будут идентифицированы и уничтожены на расстоянии. Это тем более верно в отношении Украины, потому что с первых действий было очевидно, что Москва сосредоточилась на уничтожении украинских сил, а не на оккупации городов или захвате украинской территории к западу от реки Днепр», — добавляется в статье.

Кроме того, Макгрегор указал, что считает, что киевский режим уже проиграл войну с Москвой, так как вооруженные украинские формирования обескровлены и у них нет в достаточном количестве обученной замены для перелома ситуации, и «ситуация с каждым часом становится все более отчаянной». В то же время, по его мнению, военная помощь США и союзников, за исключением их прямого вмешательства в конфликт, ничего не изменит в этой ситуации.

Помимо того, отставной полковник ВС США добавил, что теперь вопрос уже не решить тем, чтобы уступить России территории Донбасса, которые она и так контролирует, так как, скорее всего, Москва обеспечит безопасность Харькова и Одессы как исторически русских и русскоязычных городов и прилегающей к ним территории, что продлит конфликт на все лето.

Также он уточнил, что считает, что прекращение военных действий на Украине в начале осени будет связано с двумя факторами, первый из которых — согласится ли Киев на программу президента США Джо Байдена по «вечному конфликту» с Россией. Этим киевский режим совершит «национальное самоубийство», так как после этого территория Украины к западу от Днепра будет подвергнута ударами российских ракет дальнего радиуса действия. При этом Макгрегор добавил, что этот вариант не является неизбежным, так как стран Европы не нужно слепо доверять Вашингтону.

При этом экс-полковник ВС США отметил, что второй фактор связан с самими США, так как, хотя Вашингтон и влил в Украину $60 млрд, нынешняя инфляция в Соединенных Штатах обходится средней американской семье в дополнительные $460 и потому, вероятно, факт краха Киева не вызовет у населения США сильного беспокойства, так как американцев мало волнует происходящее за границами страны.

«Однако в ноябре американцы пойдут на выборы. И эти выборы сделают больше, чем просто проверят честность американского избирательного процесса», — заключил в своей статье Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в мире появляется усталость от темы Украины.