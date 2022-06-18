Донецк, , 13:37 — REGNUM Со стороны ВСУ по Донецку и Макеевке выпущено еще 16 снарядов. Об этом 18 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Продолжение обстрела со стороны ВФУ по направлениям: ️13:11 — н.п. Авдеевка — г. Донецк (Киевский и Калининский районы): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм; ️13:11 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 6 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ снова обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 155 мм.

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