Кемерово, , 13:30 — REGNUM В Новокузнецке к ответственности привлекли промоутера, использующего громкоговоритель. Об этом сообщили в полиции Кемеровской области.

Громкоговоритель

«Поступило сообщение от жителей дома по проспекту Кузнецкстроевскому. Граждане жаловались на молодого человека, рекламирующего с помощью громкоговорителя работу одного из магазинов. В ходе проверки информация подтвердилась», — уточнили в ведомстве.

Выяснилось, что 21-летний новокузнечанин ранее уже привлекался к административной ответственности за нарушение тишины. В отношении него был составлен протокол. Ему грозит штраф в размере до 3 тысяч рублей.