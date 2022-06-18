Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Через несколько лет Россия будет благодарить западные страны за санкции, которые стимулируют развитие экономики страны. Об этом 18 июня заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов Szfo.gov.ru

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«Вы знаете, что Петр I после Полтавской битвы поднял кубок: «За наших учителей!» Я уверен — через несколько лет мы тоже поднимем бокал и скажем спасибо Западу за его санкции», — отметил он.

Также, по его словам, Санкт-Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на общую сумму почти 500 млрд рублей.