Москва, 18 июня, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Известный актёр Станислав Ярушин прокомментировал массовый отъезд российских артистов за границу. Об этом сообщил портал «Народные новости» 17 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Станислав Ярушин

«Есть артисты, которые уехали куда-то, и оттуда поливают нашу страну грязью. Я патриот и не уехал», — заявил актёр. Ярушин также добавил, что не собирается покидать родную страну и в настоящий момент полностью сфокусирован на работе.

Напомним, с конца февраля 2022 года из России уехал целый ряд артистов. Так, за пределами страны оказались Алла Пугачёва, Максим Галкин, Андрей Макаревич, Семён Слепаков и многие другие.