Донецк, , 13:22 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецке ранены два мирных жителя. Об этом 18 июня сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

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«В Донецке, по ул. Щорса, ранен мужчина, еще один мужчина получил ранение в Ясиноватой, по ул. Днепропетровской. В настоящее время им оказывается медицинская помощь», — отмечается в сообщении.

ВСУ весь день обстреливают город, только за полчаса ВСУ выпустили по Донецку 33 снаряда калибра НАТО.

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